Kim Kalicki wurde Zweite in Sigulda. Bild © Imago Images

Die Wiesbadenerin Kim Kalicki erreichte am Sonntag beim Zweierbob-Weltcup in Sigulda Rang zwei. Probleme gab es am unteren Bereich der Bahn. Den Gesamtweltcup feierte Laura Nolte.

Kalicki auf Rang zwei

Laura Nolte ist erstmals Siegerin im Zweierbob-Gesamtweltcup. Die Winterbergerin kam am Sonntag mit Anschieberin Neele Schuten im lettischen Sigulda beim Weltcup in 1:41,73 Minuten ins Ziel und distanzierte das Duo um die Wiesbadenerin Kim Kalicki und Anabel Galander um 0,14 Sekunden. Damit baute sie ihren Vorsprung von zehn Punkten in der Gesamtwertung noch auf 35 Zähler aus. Dritte wurden Kaillie Humphries/Kaysha Love aus den USA, die 0,24 Sekunden Rückstand auf die Siegerin hatten.

Kalicki verspielte die Chance auf den Sieg und damit den Gesamtweltcup im unteren Bereich der Bahn, wo sie unsauber fuhr und damit viel Zeit einbüßte. Anfang des Monats hatte sie die Goldmedaille bei der WM in St. Moritz geholt.

Weitere Informationen Endstand im Zweier-Weltcup der Frauen nach 8 Rennen 1. Laura Nolte (Winterberg) 1697 Punkte

2. Kim Kalicki (Wiesbaden) 1672

3. Kaillie Humphries (USA) 1634

4. Melanie Hasler (Schweiz) 1314

5. Cynthia Appiah (Kanada) 1160 Ende der weiteren Informationen