40 Jahren Open Flair in Eschwege

Für die 40. Auflage des Open-Flair-Festivals in Eschwege sind in diesem Jahr alle Tickets ausverkauft. Das Festival vom 7. bis 11. August ist mittlerweile ein Klassiker in der Festivalszene Deutschlands. Dabei hat alles einmal ganz klein angefangen – ein Blick zurück.