Ärger über Bewohnerparkausweis in Frankfurt

In vielen Frankfurter Stadtteilen ist es schwierig, einen Parkplatz zu finden. Helfen soll der Bewohnerparkausweis, ohne den man zu bestimmten Uhrzeiten nicht parken darf. Der ist jetzt allerdings fünfmal so teuer. Das sorgt für Ärger an Frankfurts Straßen.