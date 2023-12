Auto-Attacke in Volkmarsen – vermeintlicher Ersthelfer vor Gericht

Er will Opfern der Auto-Attacke in Volkmarsen geholfen und dabei selbst Traumata erlitten haben. Dafür erhielt ein 54-Jähriger tausende Euro an Kompensation. Der Betrug flog auf, ein Gericht hat ihn nun verurteilt.