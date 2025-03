Im Kreis Groß-Gerau reicht es den Verantwortlichen. Sie fühlen sich von der Bundesregierung im Stich gelassen, denn die Belastungen des Kreishaushalts sind zu groß. In einem Brandbrief an die zukünftigen Koalitionäre in Berlin fordern sie deshalb mehr Geld für die Kommunen, indem man den Verteilungsschlüssel für die Einnahmen aus der Einkommensteuer zugunsten der Kreise verändert.