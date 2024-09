Bundeskongress rund um Musikunterricht an Schulen in Kassel

Singen fördert nachweislich das Sprachenlernen – darin sehen Pädagogen viel Potenzial. Das ist eines der Themen beim 6. Bundeskongress zum Musikunterricht in Kassel. Doch es gibt auch Sorgen – es fehlt an Nachwuchs-Lehrerinnen und Lehrern an den Schulen.