Düngemittelhersteller K+S will Monte Kali begrünen

Der Monte Kali, ein Berg aus Salz und Bergbauabfall in der Nähe von Fulda, soll jetzt umweltgerecht werden. K+S will die salzigen Rückstände in einem aufwendigen Verfahren begrünen, aber dagegen gibts heftigen Widerstand.