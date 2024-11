Freiwillige Fahrtests für Senioren in Fulda

Während in anderen europäischen Ländern die Fahrtauglichkeit ab 70 Jahren verpflichtend überprüft wird, setzt Deutschland weiterhin auf Eigenverantwortung. So bietet zum Beispiel die Verkehrswacht Fulda freiwillige Fahrsicherheitstests für Seniorinnen und Senioren an.