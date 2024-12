Gänseessen für Bedürftige in Wolfhagen

Ein vorweihnachtliches Gänseessen für Bedürftige findet am Montag in Wolfhagen statt. Rund 200 Kunden der Tafel sind in der Stadthalle zusammengekommen. Engagierte Menschen vor Ort haben die Aktion möglich gemacht. hr-Reporterin Silvia Ritter ist auch dabei.