85. Jahrestag – Gedenken an Pogromnacht im Zeichen des Nahost-Krieges

Am 9. November 1938 wurden in Hessen und ganz Deutschland Synagogen angezündet, jüdische Menschen angegriffen und ihre Häuser und Geschäfte zerstört. 85 Jahre später ist der Gedenktag für Juden und Jüdinnen auch wegen des Kriegs in Israel und Gaza brisant wie lange nicht mehr.