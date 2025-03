"Jugend schweißt" in Marburg

"Jugend forscht" kennt jeder, aber es gibt auch "Jugend schweißt". Der Wettbewerb des Deutschen Verbandes für Schweißen findet alle zwei Jahre statt und soll Nachwuchs anlocken, denn den braucht die Branche dringend. Am Samstag hat ebendieser Nachwuchs gezeigt, was er bereits gelernt hat, und zwar beim Bezirkswettbewerb Mittelhessen in Marburg.