Kampf gegen Rechts – mobile Beratungsstelle hilft in Nordhessen

Die mobilen Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus haben am Montag ihre Jahresberichte vorgelegt – auch in Kassel. Dort helfen die Menschen im Kampf gegen Rechts. Zum Beispiel im Fall des Neonazis Meinolf Schönborn, der eine Immobilie in Nordhessen gekauft hat.