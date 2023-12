Milli Vanilli-Vorpremiere in Frankfurt

Der Film "Girl you know its true" über das Pop-Duo Milli Vanilli aus den 80ern erobert gerade die Kinos. Angefangen hat die Geschichte im Rosbacher Studio von Produzent Frank Farian – im Film gespielt von Matthias Schweighöfer. Die hessenschau war bei der Vorpremiere dabei.