Der grüne Ministerpräsidenten-Kandidat Tarek Al-Wazir ist auf Wahlkampftour – am Freitag besuchte er ein Wiesbadener Handwerksunternehmen. In seinem Fokus: Fachkräfte und Ausbildungsmangel. Noch immer sind in Hessen mehr als 10.000 Plätze unbesetzt.