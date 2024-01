Das Neujahrskonzert: Es hat Tradition in Wien, und so ist es auch in Wiesbaden. Im dortigen Kurhaus begrüßen Freunde klassischer Musik das neue Jahr. Das hr-Sinfonieorchester unter der Leitung von Nuno Coelho und die Stargeigerin Bomsori Kim nahmen ihr Publikum dieses Mal mit auf eine Klangreise in den Süden.