Notaufnahmelager – aus der DDR geflüchtet und in Gießen gelandet

Schlange stehen für die Freiheit – so erging es vielen auf der Treppe des Notaufnahmelagers in Gießen im Jahr 1989. Damals gab es noch die DDR. Das Notaufnahmelager in Gießen war das einzige seiner Art jenseits von West-Berlin. Jetzt wird es zur Gedenkstätte umgebaut.