Wohnmobil-Kontrollen in Kassel

In den Sommerferien sind sie besonders häufig auf den Straßen: Wohnwagen und Wohnmobile. Für die Camper gibt es allerdings einiges zu beachten - und deshalb hat die Polizei am Mittwoch eine Kontrollaktion an der Raststätte Kassel-Ost angeboten.