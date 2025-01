Radhaubitze für Ukraine in Kassel übergeben

Am Montag hat das Rüstungsunternehmen KNDS in Kassel das erste fernbedienbare Artilleriesystem vorgestellt. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) überreichte das erste von 54 neuen Systemen an den ukrainischen Botschafter Oleksij Makejew.