Für die knapp 400.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben am Freitag die Tarifverhandlungen begonnen. Zum Auftakt haben rund 500 Menschen vor dem Hotel in Dietzenbach, in dem sich die Verhandelnden trafen, demonstriert.