Tornado-Verdacht – Unwetter verursacht Schäden in Rüsselsheim

In Hessen hat es am Dienstagabend einzelne, kräftige Unwetter mit Starkregen gegeben. In Rüsselsheim war es besonders heftig, dort sind mehrere Bäume umgeknickt. Es könnte sich laut Meteorologen um einen Tornado gehandelt haben.