Beschädigtes Haus nach Unwetter in Rüsselsheim

Beschädigtes Haus nach Unwetter in Rüsselsheim Bild © Keutz TV-News

Unwetter und Tornado-Verdacht in Rüsselsheim

Tornado-Verdacht - heftiges Unwetter verursacht Schäden in Rüsselsheim

In Hessen hat es am Dienstagabend einzelne, kräftige Unwetter mit Starkregen gegeben. In Rüsselsheim war es besonders heftig, dort sind mehrere Bäume umgeknickt. Es könnte sich laut Meteorologen um einen Tornado gehandelt haben.

Audiobeitrag Audio Bäume in Rüsselsheim bei Unwetter umgestürzt Audio Ein Baum stürzte auf ein Auto in Rüsselheim Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Das Unwetter mit Starkregen und heftigen Böen hinterließ am Dienstagabend Spuren in Rüsselsheim. Besonders betroffen waren die Stadtteile Haßloch und Königstädten. Einige Straßen wie zum Beispiel die Ausfahrt der Autobahn 60 in Fahrtrichtung Mainz wurden für die Aufräumarbeiten vorübergehend gesperrt.

Die Feuerwehr Rüsselsheim wurde wegen des Sturms zu insgesamt 102 Einsatzstellen gerufen, wie die Einsatzkräfte am Mittwoch mitteilten. Hauptsächlich handelte es sich um umgestürzte Bäume, die auf Autos, Hausdächer oder auf Baugerüste krachten. Rund 20 Autos wurden beschädigt.

Wegen Sturmschäden bleibt das Waldschwimmbad nach Angaben der Stadt Rüsselsheim vorübergehend geschlossen. Auch an der Turnhalle einer Schule entstanden Schäden. Zudem wurde an einem sechsstöckigen Mehrfamilienhaus das Flachdach teilweise abgedeckt. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, waren umfangreiche Sicherungsmaßnahmen notwendig, damit die Bewohner weiterhin das Haus sicher betreten können. Unfälle oder Verletzte gab es offenbar nicht.

Weiter Unwettergefahr in Hessen

Insgesamt waren 93 Einsatzkräfte mit 20 Fahrzeugen im Einsatz. Es konnten am Dienstagabend nicht alle Bäume und Äste abtransportiert werden, die Aufräumarbeiten zogen sich bis in den frühen Morgen.

Laut hr-Wetterredaktion könnte es sich um einen Tornado handeln. Auch der Deutsche Wetterdienst sprach am Mittwochmittag von einem Tornadoverdacht. Auf Grundlage der aktuellen Daten lasse sich aber nicht eindeutig feststellen, ob nicht auch eine Fallböe die Schäden verursacht haben könnte.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Auch in den kommenden Tagen besteht weiter Unwettergefahr, vor allem am Donnerstag kann es verbreitet stark regnen mit Mengen von 25 bis 30 Litern pro Quadratmeter.