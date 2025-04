Es wird immer trockener bei uns - 35 Waldbrände gab es in diesem Jahr schon in Hessen. Die Hochsaison steht uns noch bevor. Also müssen Feuerwehrleute gut auf den Krisenfall vorbereitet sein. Deshalb gab es gestern eine wichtige Großübung in Rödermark. 300 Einsatzkräfte aus dem Landkreis Offenbach haben das Krisenszenario sehr ernst genommen.