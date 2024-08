In unserem Themenschwerpunkt in dieser Woche geht es um Gewalt in der Partnerschaft. Oft trauen sich die Betroffenen über Jahre oder ihr Leben lang nicht zum Arzt. Für ein juristisches Vorgehen ist es jedoch sehr wichtig, dass Verletzungen dokumentiert werden. Für solche Fälle gibt es spezielle Schutzambulanzen, wie in Fulda.