Saison 2025/26: hr-Bigband auf den Spuren der Jazzlegenden

"The Spirit of Jazz" lautet das Motto der hr-Bigband für die Saison 2025/ 26. In der Spielzeit, die 56 Konzerte und zahlreiche Musikvermittlungsangebote umfasst, begeben sich die Musiker auf die Spuren der Legenden Miles Davis und John Coltrane. Zudem lädt sie aktuelle Künstlerinnen und Künstler wie Lakecia Benjamin, Brad Mehldau, Brandee Younger, Walter Smith III und Michael Mayo zu sich ein.

Saisonstart ist am 21. August beim Europa Open Air an der Weseler Werft in Frankfurt. Dort spielt die hr-Bigband zusammen mit der Schlagzeug-Legende Wolfgang Haffner und Shantel. Am 25. Oktober eröffnet die Bigband das 56. Deutsche Jazzfestival Frankfurt mit dem Pianisten Kit Downes. Nach einem Konzert mit Stefanie Heinzmann in der vergangenen Saison plant die Band auch in der kommenden Saison ein "Pop goes Big" in der Frankfurter Batschkapp.

Gegen Ende der Spielzeit steht ein weiteres Highlight auf dem Programm: Auf den Tag genau am 26. Mai 2026 zelebriert die hr-Bigband den 100. Geburtstag von Miles Davis in der Alten Oper Frankfurt.

Alle Veranstaltungen im Überblick gibt es im digitalen Konzertmagazin .