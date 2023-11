Von Hanau in den Kaukasus – Wisent-Bulle Fadi unterwegs

Der Wisent-Bulle Fadi hat den Wildpark Alte Fasanerie in Hanau verlassen und soll noch am Mittwochabend in Aserbaidschan landen. Zusammen mit zehn Artgenossen aus anderen Tierparks wird er von der Naturschutzorganisation WWF im Kaukasus ausgewildert.