Warnstreik am Uniklinikum Frankfurt

Die Pflegerinnen und Pfleger an der Uniklinik in Frankfurt streiken, weil die Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und der Gewerkschaft verdi gescheitert sind. Die Pflegekräfte kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen – denn viele sind mit ihren Kräften am Ende.