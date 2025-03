Die evangelische Kirche in Kurhessen-Waldeck muss sparen. Deshalb sollen Kirchen stillgelegt und Kirchengebäude verkauft werden. Dagegen regt sich Widerstand. So fühlt man sich auch im Kirchenvorstand in einem Stadtteil von Söhrewald alleingelassen – und sieht dörfliche Strukturen in Gefahr.