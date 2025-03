Wintershall/Dea war bis vor kurzem der größte deutsche Öl- und Gasproduzent – ein Rohstoffriese mit Milliardenumsatz und fast 130 Jahren Tradition. Noch vor wenigen Jahren florierte das Unternehmen mit Sitz in Kassel, doch der russische Angriffskrieg brachte einen Milliardenverlust. Im vergangenen Jahr übernahm der britische Rohstoffkonzern Harbour Energy Wintershall. Seitdem wird der Konzern abgewickelt. Der Standort in Kassel schließt in den nächsten Monaten. Fast alle Mitarbeiter verlassen das Unternehmen im Sommer. Doch eines bleibt: das Firmenarchiv, das nun erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.