Zirkuswochen in Großalmerode

Im Rathaus in Großalmerode können sich elf Kinder und Jugendliche diese Woche in verschiedene Zirkusdisziplinen ausprobieren. Die Zirkuswochen sind in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendzirkus Rambazotti entstanden – einem Kulturkofferprojekt des Landes Hessen und dem Kochclub Kassel.