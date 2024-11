Handkäse ist auf der Liste der unbeliebtesten Käsesorten auf einem Top-Platz gelandet. Das meldet die Online-Plattform „Taste Atlas“ nach rund 30.000 eingegangenen Einschätzungen. Herausgekommen ist eine Rangliste der unbeliebtesten Käse-Spezialitäten Europas. Von 100 Ekel-Käsen rangiert der Handkäse auf Platz 2. Im weltweiten Vergleich ist der Hessische Handkäs sogar der am viertschlechtesten bewertete Köse. Für so manchen Hessen dürfte es kaum nachvollziehbar sein, denn der Handkäse hat in Wahrheit doch einiges zu bieten. Einen Fettgehalt von kaum einem Prozent etwa. Oder einem Proteingehalt von rund 25 Prozent. Das THEMA klärt, ob der Handkäse wirklich so einen schlechten Ruf verdient hat.