ADAC gegen sofortigen A5-Ausbau

Der ADAC hat sich gegen einen sofortigen zehnspurigen Ausbau der A5 zwischen dem Frankfurter Kreuz und der Anschlussstelle Friedberg ausgesprochen.

In Zeiten knapper finanzieller Mittel und fehlender Fachkräfte müsse in der Verkehrsplanung sorgfältig priorisiert werden, erklärte der Verkehrsclub am Sonntag. Aktuell stellten vielmehr marode Brücken eine akute Gefahr dar. Dies könne bei weiterer Zustandsverschlechterung zu Vollsperrungen führen - und in der Folge zu volkswirtschaftliche Schäden.

Ein überstürzter A5-Ausbau sei daher nicht im Interesse der Autofahrer.