Anteil moderner Heizungen in Hessen steigt

In hessischen Haushalten kommen immer häufiger moderne Heizungen zum Einsatz.

Der Anteil der unter fünf Jahren alten Heizungen stieg innerhalb von vier Jahren um zehn Prozent auf 25 Prozent, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft am Freitag in Berlin mitteilte. In Ein- und Zweitfamilienhäusern liegt der Anteil dieses Jahr auf 27,1 Prozent.