Die Bundesstraße 7 bei Calden ist ab sofort für ein Jahr dicht, weil dort die neue Ortsumgehung weitergebaut wird. Eine Brücke führt derzeit ins Nichts - noch.

An der Bundesstraße 7 hat am Montagmorgen die nächste Phase der Bauarbeiten für die Ortsumgehung Calden (Kassel) begonnen. Deswegen ist der Abschnitt zwischen Schäferberg und Calden bis voraussichtlich 4. Juli 2024 in beiden Richtungen gesperrt. Hessen Mobil führt auf dem Abschnitt Erdarbeiten für den letzten Bauabschnitt der aufwendigen Ortsumfahrung durch.

Der Verkehr wird ab dem Kreisverkehr am Kassel-Airport über den bereits eröffneten Nordabschnitt der Ortsumgehung, die neue Kreisstraße 47 bei Burguffeln und die B83 bis Schäferberg umgeleitet.

Anschluss für die Jungfernbachtalbrücke

Nach Abschluss der Bauarbeiten, die schon seit Juni 2016 laufen und Ende 2024 fertig sein sollen, wird der Verkehr der B7 komplett über die neue Ortsumgehung geführt werden. Dann wird auch die schon vor drei Jahren fertiggestellte, 232 Meter lange Jungfernbachtalbrücke vor dem Schäferberg nicht mehr wie eine Bauruine aussehen.

