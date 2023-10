Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Versand- und Onlineriesen Amazon unter anderem in Bad Hersfeld erneut zum Streik aufgerufen.

Mit Beginn der Nachtschicht am Montag sei - rund um die sogenannten "Amazon Prime Days" - an diesem Dienstag ein ganztätiger Ausstand geplant, teilte die Gewerkschaft am Montagabend mit. Verdi fordert seit zehn Jahren erfolglos von dem US-Unternehmen, die geltenden Flächentarifverträge für den Einzel- und Versandhandel anzuerkennen sowie den Abschluss eines Tarifvertrages.