Seitdem ein Sattelzug in Frankfurt gegen eine Bahnbrücke gefahren ist, kommt es weiterhin zu Verspätungen im Fernverkehr. Mehrere ICE- und IC-Verbindungen über Frankfurt werden umgeleitet. Wie lange noch, soll erst Ende der Woche bekannt werden.

Bei einigen ICE- und IC-Verbindungen über Frankfurt müssen Reisende seit Wochenbeginn laut der Deutschen Bahn mit Verspätungen von zirka 25 Minuten rechnen. Ein Ende der Verkehrsbehinderungen war am Dienstag nicht in Sicht.

Ein mit einem Bagger beladener Sattelzug war am Samstag auf der Mörfelder Landstraße im Frankfurter Süden gegen eine Eisenbahnbrücke geprallt. Dabei wurde die Unterseite der Brücke beschädigt.

"Der genaue Schadensumfang und die zu erwartende Reparaturdauer ist nach abschließender Einschätzung durch die Sachverständigen bis Ende der Woche zu erwarten", teilte die Bahn am Dienstag mit.

Kein Zugverkehr zwischen Frankfurt-Süd und Stadion

Nachdem die Polizei am Samstag mitgeteilt hatte, dass die Statik der Brücke durch die Schäden nicht gefährdet sei, sperrte die Bahn die Brücke, um nach eigenen Angaben den Zustand zu prüfen.

Seitdem fahren Züge nicht mehr zwischen Frankfurt-Stadion und Frankfurt-Süd. Fernverkehrszüge werden umgeleitet.

Betroffen sind folgende fünf Verbindungen:

ICE-Linie Hamburg - Hannover - Kassel-Wilhelmshöhe - Frankfurt - Mannheim - Stuttgart - München

ICE-Linie Kiel/Hamburg - Hannover - Kassel-Wilhelmshöhe - Bebra - Fulda - Frankfurt - Mannheim - Basel - Interlaken Ost

ICE-Linie Berlin - Leipzig - Erfurt - Frankfurt - Mannheim - Basel - Zürich/Chur

IC-Linie Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau/München

ICE-Linie Dortmund - Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau - Wien

S- und Regionalbahnen nicht betroffen

Zudem kann es laut Bahn durch die Fahrt über andere Strecken "zu Haltausfällen in Frankfurt-Hauptbahnhof und Mannheim-Hauptbahnhof" kommen. Die Züge hielten nach Möglichkeit ersatzweise in Frankfurt-Süd und in Heidelberg am Hauptbahnhof.

Nicht betroffen seien S- und Regionalbahnen - "unter Berücksichtigung der Sommerbaustellen". "Die Linien RB 58/59 der Hessischen Landesbahn wenden in Frankfurt Süd", wie die Bahn weiter mitteilte.

Weitere Informationen Aktuelle Infos der Bahn Aktuelle Verkehrsinformationen veröffentlicht die Bahn auf bahn.de/aktuell . Ende der weiteren Informationen