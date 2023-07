Bald Leih-E-Bikes in Darmstadt unterwegs

In Darmstadt scheint man mit der Mobilitätswende ernst machen zu wollen. Elektrofahrräder zum Ausleihen per App soll man versuchsweise bald in der ganzen Stadt finden. Sie sollen den ÖPNV ergänzen und für kurze Stecken eine Alternative zum Auto bieten.