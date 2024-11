Im Fernverkehr der Bahn über Kassel gibt es Behinderungen und Zugausfälle. Auf einer Baustelle am Rangierbahnhof wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. Der ICE-Bahnhof Wilhelmshöhe ist vorerst gesperrt. Betroffene Anwohner müssen ihre Häuser verlassen.

Ein Fahrzeug der Bundespolizei steht nahe dem Fundort der Bombe am Rangierbahnhof in Kassel-Rothenditmold.

Auf einer Baustelle am Rangierbahnhof in Kassel-Rothenditmold wurde eine 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, wie Bundespolizei und Stadt Kassel am Donnerstag mitteilten. Die Bombe liegt in einer Tiefe von 1,20 bis 1,50 Metern.

Es wurde ein Evakuierungsradius von einem halben Kilometer eingerichtet. Die Weltkriegsbombe soll noch am Donnerstag am Fundort entschärft werden.

2.600 Anwohner betroffen

In dem Gebiet leben nach Angaben der Stadt Kassel rund 2.600 Menschen. Alle betroffenen Anwohner müssen das Gebiet seit 14 Uhr verlassen.

Die Straßen im Evakuierungsbereich nennt die Stadt Kassel in einer Presseinformation . Betroffene Anwohner werden gebeten, bei Freunden und Bekannten unterzukommen.

Alternativ stehen laut Stadt Räume in der Elisabeth‐Knipping‐Schule für die Betroffenen bereit. Mit einer Rückkehr ist nicht vor 22 Uhr zu rechnen. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass Bewohner wichtige Medikamente mitnehmen sollten. Die Buslinien 10, 12 und 13 werden umgeleitet.

Weitere Informationen Hilfe für Menschen mit Mobilitätseinschränkung Sollte es Ihnen nicht möglich sein, Ihre Wohnung selbstständig zu verlassen, rufen Sie folgende Rufnummer an: 0561 / 787 8939. Ende der weiteren Informationen

Die Evakuierungszone werde von Polizei und Ordnungsamt gesichert und müsse rechtzeitig verlassen werden, teilte die Feuerwehr mit und warnte: "Bedenken Sie, dass Sie die Kosten einer eventuell notwendigen Räumung durch die Polizei später erstatten müssten."

Um Bewohnerinnen und Bewohner, die sich nicht selbständig in Sicherheit bringen können, zu betreuen, seien rund 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Hilfsdiensten vor Ort. Sollte der Evakuierungsbereich zügig geräumt sein, könnte die Bombenentschärfung bereits gegen 17 Uhr beginnen, erklärte der Leiter der Feuerwehr Kassel, Tobias Winter. Den aktuellen Einsatz ordnete er als "eher überschaubar" ein, da keine großen Alten- und Pflegeheime oder Krankenhäuser in dem Evakuierungsradius liegen.

Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe gesperrt

Der Fund hat Auswirkungen auf den Fernverkehr der Bahn. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, ist der ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe vorerst gesperrt. Ersatzhalt sei Bebra (Hersfeld-Rotenburg).

Reisende auf der Suche nach Alternativen - Schlange vor dem Infopoint im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Bild © Stefanie Küster/hr

"Die betroffenen Züge müssen umgeleitet werden und verspäten sich dadurch um etwa 30 Minuten", heißt es auf der Internetseite der Bahn . Zu den Verbindungen gehören Züge von Hamburg oder Berlin in Richtung Frankfurt sowie eine Verbindung zwischen Köln und Leipzig.

Wie hr-Reporter berichten, sind bereits zahlreiche Fahrgäste am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe gestrandet.