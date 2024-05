Busfahrer streiken wieder - Ausfälle am Mittwoch in ganz Hessen erwartet

Fahrgäste in ganz Hessen müssen sich am Mittwoch auf erhebliche Einschränkungen im Busverkehr einstellen. Trotz vereinbarter Schlichtung hat die Gewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks aufgerufen.

Schon wieder streiken Busfahrerinnen und Busfahrer in Hessen: Am kommenden Mittwoch müssen Fahrgäste in Hessen deshalb mit ganztägigen Einschränkungen und Ausfällen im Busverkehr rechnen. Die Gewerkschaft Verdi plant nahezu flächendeckende Warnstreiks bei den privaten Busunternehmen im Land.

"Wir wollen vor der Schlichtung unseren Forderungen nochmal Nachdruck verleihen", sagte Verdi-Verhandlungsführer Jochen Koppel am Sonntag. Die Schlichtung soll Anfang Juni beginnen, ein genauer Termin ist bislang nicht veröffentlicht.

Beginn der Streiks ab 3.30 Uhr morgens

Bereits unmittelbar vor und nach dem langen Pfingstwochenende hatten die Busfahrer der privaten Unternehmen in Hessen gestreikt, was in vielen Städten zu nahezu vollständigen Ausfällen des Busverkehrs führte. Die Warnstreiks am Mittwoch sollen laut Koppel mit der Frühschicht ab 3.30 Uhr beginnen und bis zum Ende der Spätschicht in der Nacht zum Donnerstag andauern.

Betroffen sind voraussichtlich wieder die Buslinien in Vellmar, Baunatal und Hofgeismar (alle Kassel), Büdingen (Wetterau), Homberg (Efze) und Melsungen (beide Schwalm-Eder), Offenbach, Fulda, Oberursel (Hochtaunus), Hanau, Gelnhausen, Bad Homburg und Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg). In Gießen fahren nur die Überlandbusse

In Frankfurt fährt auch kein Bus, dafür aber die U-, S- und Straßenbahnen. In den Großstädten Kassel und Darmstadt und in großen Teilen Wiesbadens dürfte der Busverkehr hingegen weitgehend normal laufen, weil für die meisten Fahrerinnen und Fahrer dort andere Tarifverträge gelten.

Schlichtungskommission muss sich gründen

Am Freitag hatte Verdi in den Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite einer Schlichtung zugestimmt, behielt sich jedoch das Recht vor, bis zum Beginn der Schlichtung weitere Streiks durchzuführen.

Der Vereinbarung zufolge muss sich bis kommenden Freitag eine paritätisch besetzte Schlichtungskommission gründen. Jede Seite darf einen unabhängigen Schlichter benennen.

Arbeitgeber bezeichnen Forderung als nicht finanzierbar

Verdi fordert in dem Tarifstreit für etwa 6.000 Beschäftigte eine Gehaltserhöhung in zwei Stufen von jeweils 8,5 Prozent. Zusätzlich soll es 3.000 Euro Inflationsausgleich für jeden Beschäftigten und bezahlte Pausen geben.

Der Arbeitgeberverband LHO hatte die Forderungen als nicht finanzierbar zurückgewiesen und zuletzt in drei Stufen 9,3 Prozent mehr Geld angeboten.