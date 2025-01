Commerzbank in Frankfurt macht Rekordgewinn

Die Commerzbank in Frankfurt hat im vergangenen Jahr dank gestiegener Einnahmen einen Rekordgewinn erzielt.

Veröffentlicht am 31.01.25 um 17:10 Uhr

Unter dem Strich stand ein Überschuss von 2,7 Milliarden Euro und damit ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern überraschend am Freitag in Frankfurt mitteilte. Die Bank will unter anderem die Dividende von 35 auf 65 Cent je Anteilsschein erhöhen.