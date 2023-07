Elektrofahrräder zum Ausleihen per App soll man bald in ganz Darmstadt finden können. Die Stadt will so den ÖPNV ergänzen und eine Alternative fürs Auto für kurze Strecken bieten - noch allerdings nur versuchsweise.

Weil es gut angenommen wurde, weitet die Stadt Darmstadt jetzt ein Pilotprojekt mit Leih-E-Bikes aus. 80 neue Elektrofahrräder sollen künftig schrittweise im gesamten Stadtgebiet bereitgestellt werden, teilten die Stadt und die Nahverkehrsgesellschaft HEAG mobilo mit. Damit wird die Flotte auf rund 100 Bikes erweitert.

Ähnlich wie die bekannten E-Roller sollen auch die Fahrräder per App des Anbieters Bolt gemietet werden können. In der App sieht man dann auch gleich, wo in der Nähe gerade ein Bike zur Verfügung steht.

Alternative zum Auto

Von Oktober 2022 an hatten Stadt und HEAG mobilo rund 20 Leihfahrräder in den Stadtteilen Arheilgen und Kranichstein probeweise aufgestellt – mit Erfolg. Laut Mitteilung wurden mit den Rädern bis Mai 2023 knapp 5.500 Fahrten absolviert und somit etwa 680 pro Monat. Die positiven Zahlen habe man zum Anlass genommen, die gesamte Stadt in den Versuch einzubeziehen.

Die Initiatoren sehen den Versuch als Baustein zu den Shared-Mobility-Angeboten, die Alternativen zum eigenen Auto aufzeigen und die Mobilitätswende vorantreiben sollen. Die Auswertung habe ergeben, dass die E-Bikes vor allem für die Wege zur nächstgelegenen ÖPNV-Haltestelle oder von dort zum Zielort genutzt werden. Sie eigneten sich aber auch für andere kurze Wege.

Vernetzte Mobilität

Der neue Verkehrsdezernent Paul Wandrey (CDU) sprach von einem wichtigen Puzzleteil einer neuen, vernetzten Mobilität. Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) hatte das Verkehrsdezernat vor einigen Wochen vom grünen Dezernenten Michael Kolmer an Wandrey übertragen.

Als vor einigen Jahren die ersten Leih-E-Roller nach Darmstadt kommen sollten, hatte sich der frühere Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) noch vehement dagegen ausgesprochen, hatte das Projekt aber nicht verhindern können. Wandrey sagte dem hr, die Einstellung damals sei wohl eine Einzelmeinung gewesen.