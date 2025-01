Die Bearbeitung von Steuererklärungen dauerte in Hessens Finanzämtern im vergangenen Jahr länger als 2023. Das schnellste Finanzamt der Republik befindet sich einer aktuellen Analyse zufolge im südhessischen Fürth. Auch die langsamste Finanzbehörde wurde in Hessen gefunden.

Hessens Finanzämter haben im vergangenen Jahr langsamer gearbeitet. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Einkommenssteuererklärung lag 2024 bei 55,2 Tagen - damit belegt Hessen im bundesweiten Ländervergleich Platz 12. 2023 waren es noch 54,7 Tage und Platz 7 gewesen, wie das Internet-Portal "Lohnsteuer-kompakt.de" mitteilte.

Nur knapp 24 Tage pro Steuererklärung

Allerdings darf sich ein hessisches Finanzamt als das schnellste Deutschlands bezeichnen: das Finanzamt Bensheim, Außenstelle Fürth im Odenwald (Bergstraße), brauchte durchschnittlich nur 23,8 Tage für die Einkommenssteuererklärung.

Das deutschlandweite Schlusslicht lag mit dem Finanzamt Wiesbaden ebenfalls in Hessen. Dort warteten Steuerpflichtige mit 113,3 Tagen fast fünfmal so lange wie bei der Außenstelle Fürth. Die Finanzämter Frankfurt am Main I (95,2 Tage), II (100,7) und V (112) schnitten nur geringfügig besser ab und zählen zu den langsamsten in Deutschland.

Im Norden hanseatische Gemütlichkeit

Bundesweit lag der Durchschnittswert im vergangenen Jahr bei 50,8 Tagen. Je nach Bundesland sind die Unterschiede erheblich: In Hamburg lag er bei 45,5 Tagen, in Bremen, Schlusslicht im Ländervergleich, bei 79,7 Tagen. Die Steuerpflichtigen in ganz Deutschland mussten im Durchschnitt sechs Tage weniger als im Vorjahr auf ihren Lohnsteuerbescheid warten.

"Die deutliche Verbesserung der Bearbeitungszeiten ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Finanzämter 2024 nicht mehr durch die hohe Arbeitsbelastung der Grundsteuererklärung gebremst wurden", sagte der Geschäftsführer von "Lohnsteuer-kompakt.de", Felix Bodeewes.

Die Analyse basiert nach Angaben des Unternehmens auf mehr als einer Million anonymisierten Steuererklärungen, die über das Portal erstellt wurden.