DHL eröffnet Zustellstützpunkt in Büttelborn

Der Paketzustelldienst DHL eröffnet an diesem Mittwoch in Büttelborn (Groß-Gerau) den nach eigenen Angaben größten Zustellstützpunkt in Hessen.

Veröffentlicht am 30.10.24 um 11:03 Uhr









Rund 180 Arbeitsplätze hält der neue Sitz bereit. Postboten und Paketzusteller holen dort ab, was sie an rund 90.000 Haushalte in Südhessen liefern sollen.