Darauf haben Pendler im Rhein-Main-Gebiet und verkehrsgeplagte Wiesbadener lange gewartet: Auf der Salzbachtalbrücke rollt ab heute Nachmittag wieder der Verkehr. Zuvor werden Reden gehalten und Bänder durchtrennt.

Mit der Eröffnung des südlichen Teils der Salzbachtalbrücke am Montagnachmittag soll eines der größten Verkehrshindernisse in Hessen nach rund zwei Jahren endlich Geschichte sein. Die wichtige Verbindung zwischen dem Rheingau und Wiesbaden bis nach Frankfurt wurde gesprengt – und wieder aufgebaut – nachdem im Sommer 2021 ein Pfeiler eingebrochen war.

Zwar ist die Salzbachtalbrücke gerade einmal 300 Meter lang. Doch seit der Sprengung mussten 80.000 Fahrzeuge pro Tag eine großräumige Umleitung fahren - oder im Schneckentempo durch die Stadt Wiesbaden.

Damit ist nun Schluss. Ab dem späten Nachmittag, wahrscheinlich gegen 17 Uhr, rollt der Verkehr auf der A66 in Fahrtrichtung Frankfurt. So sieht es der Plan vor. Rund eine Stunde später folgt der Startschuss in Richtung Rüdesheim. Die Autos fahren dann auf zunächst je zwei verengten Fahrstreifen.

Verkehrsminister eröffnen südlichen Brückenteil

Abgeschlossen ist das 225-Millionen-Euro-Projekt Salzbachtalbrücke nämlich noch nicht. Der nördliche Teil der Brücke befindet sich noch im Bau. Die komplette Freigabe ist für den Sommer 2025 vorgesehen. Bauherrin ist die Autobahn GmbH des Bundes.

Gefeiert wird trotzdem schon mal: Der offizielle Festakt am Montag startet gegen 14.30 Uhr. Angekündigt hat sich nicht nur Hessens Noch-Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), sondern unter anderem auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der eine Rede halten soll. Ganz klassisch wird zur Eröffnung des Neubaus auch ein Band durchschnitten.

Schon am vergangenen Wochenende gab es den "Tag der offenen Brücke": Rund 10.000 Menschen spazierten und radelten nach Angaben der Stadtpolizei Wiesbaden über den südlichen Teil der Brücke. Eine von ihnen war Elke Scharmann aus Wiesbaden, die sagte: "Ich bin gottfroh, dass die Salzbachtalbrücke wieder eröffnet wird." Die Belastung für die Anwohner sei enorm gewesen.

Wiederaufbau kostet 225 Millionen - Stand jetzt

Enorm war auch die Entwicklung der für den Neubau veranschlagten Kosten: War die Autobahn GmbH zunächst noch von 146,6 Millionen Euro ausgegangen, steigerte sich diese Summe auf zuletzt 225 Millionen Euro.

Die wichtige Verbindung zwischen dem Rheingau und Wiesbaden bis nach Frankfurt war vor rund zwei Jahren gesprengt worden. Zuvor war im Sommer 2021 das Lager eines Pfeilers am südlichen Brückenteil eingebrochen. Als maßgeblicher Grund für die Kostenerhöhung wurden gestiegene Baukosten genannt.

