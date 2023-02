Erster Kühlturm des Atomkraftwerks Biblis fällt am Donnerstag

Streit um Bauschutt dauert an

Noch sind sie als Silhouette weithin sichtbar: die vier Kühltürme des stillgelegten Atomkraftwerks im südhessischen Biblis. Am Donnerstag soll der erste Kühlturm mit Baggern zum Einsturz gebracht werden.

Der Rückbau am stillgelegten Atomkraftwerk Biblis (Bergstraße) wird auch von außen sichtbar: Der erste von vier Kühltürmen soll am Donnerstag abgerissen werden. Er soll mit Baggern solange destabilisiert werden, bis er einstürzt, sagte am Mittwoch der für das Kraftwerk zuständige Sprecher des Energiekonzerns RWE, Alexander Scholl.

Zweiter Kühlturm-Abriss noch im Februar

Um den 80 Meter hohen und 15 Tonnen schweren Turm wird eine Sicherheitszone eingerichtet. Der Einsturz des Turmes sei für die Zeit zwischen 10.30 und 13 Uhr geplant. Aus technischen und organisatorischen Gründen könne der Einsturz nicht genauer vorhergesagt werden.

Das Kernkraftwerk wurde nach dem Atomausstieg Deutschlands nach der Fukushima-Katastrophe 2011 stillgelegt. Seit 2017 wird die Anlage abgerissen. Die beiden Druckwasserreaktoren in Block A und Block B mit ihren vier Kühltürmen gingen 1974 beziehungsweise 1976 in Betrieb. Der zweite Kühlturm von Block A soll auch noch im Februar abgerissen werden, die Kühltürme von Block B sollen 2024 fallen.

Widerstand in Büttelborn

Derzeit gibt es Streit, wo rund 3.200 Tonnen Schutt vom Rückbau in Biblis - vor allem Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik - deponiert werden sollen. Bundesweit gab es Absagen von Deponien, die die leicht kontaminierte Fracht von dem ehemaligen Kraftwerk nicht haben wollen. Das hessische Umweltministerium und das zuständige Regierungspräsidium in Darmstadt haben eine Deponie in Büttelborn im benachbarten Kreis Groß-Gerau auserkoren. Dort aber regt sich heftiger Widerstand.

Kreis, Stadt und Deponiebetreiber lehnen eine Lagerung des Kraftwerk-Schutts auf der Halde kategorisch ab. In einer Sitzung des Kreistages hatten sich über Parteigrenzen hinweg alle Abgeordneten gegen eine dortige Lagerung ausgesprochen und angekündigt, juristische Schritte zu prüfen. Alle Gesellschafter des Betreibers seien gegen eine Deponierung in Büttelborn. "Sie wollen diese Art von Abfall nicht mehr annehmen", sagte Bürgermeister Marcus Merkel (SPD). Nach Paragraf 29 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes kann das Regierungspräsidium den Betreiber einer Abfallbeseitigungsanlage verpflichten, den Müll aufzunehmen.

Ein Million Tonnen um Rückbaumaterial

Konkret geht es bei den 3.200 von insgesamt einer Million Tonnen um Rückbaumaterial, das unter einem Grenzwert von zehn Mikrosievert Strahlenbelastung liegt. Das ist nach Behördenangaben nicht gesundheitsbelastend, muss aber speziell freigegeben werden. Eine natürliche Strahlenbelastung für Einwohner in Deutschland liege durchschnittlich bei 2.100 Mikrosievert im Jahr.

Der Bauschutt wird derzeit auf dem Geländes des alten Atomkraftwerks in Biblis gelagert. Dort gibt es auch ein Zwischenlager mit Castoren mit hoch radioaktivem Müll.

