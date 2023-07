ESWE - Kamera in Bus gegen Falschparker in Wiesbaden

Das Wiesbadener Verkehrsunternehmen ESWE Verkehr hat Frontkameras in seinen Linienbussen angebracht.

"Die Kameras dienen dazu, Falschparkende auf Bus- und Umweltspuren oder in Haltestellenbereichen mittels Fotobeweis zu dokumentieren", teilte ESWE am Dienstag in Wiesbaden mit. Ziel sei es, den Busverkehr zu beschleunigen. Drei Testphasen fanden demnach im April, Mai und Juni dieses Jahrs statt. An insgesamt 19 Tagen hätten die Kameras insgesamt 311 Verstöße erfasst. Falschparkern droht den Angaben nach ein Bußgeld von 70 Euro.