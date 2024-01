Mitarbeiter sind auf dem Weg zu einer Kundgebung am Frankfurter Flughafen (Archivfoto).

Mitarbeiter sind auf dem Weg zu einer Kundgebung am Frankfurter Flughafen (Archivfoto). Bild © picture-alliance/dpa

Streik am Frankfurter Flughafen angekündigt

Am Frankfurter Flughafen könnte es am Donnerstag zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Nach hr-Informationen hat die Gewerkschaft Verdi das Sicherheitspersonal zu einem bundesweiten Streik aufgerufen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will am Donnerstag bundesweit die Flughäfen bestreiken. Nach hr-Informationen hat sie die rund 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheitsbranche dazu aufgerufen, die Arbeit ab dem frühen Morgen niederzulegen. Gestreikt werden soll dann bis Mitternacht.

Verdi wollte sich offiziell noch nicht zu den Plänen äußern.

Luftverkehr könnte weitgehend lahmgelegt werden

Falls es zum Streik kommt, könnten keine Passagiere, Mitarbeiter und Waren mehr kontrolliert werden, die in die Sicherheitsbereiche der Flughäfen müssen. Damit dürfte der Flugverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmgelegt werden. Betroffen ist voraussichtlich auch der Flughafen in Frankfurt.

Verdi verhandelt derzeit mit dem Arbeitgeberverband einen neuen Tarifvertrag. Die Gewerkschaft fordert unter anderem mehr Gehalt für die Beschäftigten. Bisher gab es in drei Verhandlungsrunden keine Einigung. Weitere Gespräche sind für die kommende Woche geplant.

Streik im ÖPNV am Freitag

Der Streik im Flugverkehr würde damit einen Tag vor dem ebenfalls angekündigten Verdi-Streik im öffentlichen Nahverkehr liegen. Im vergangenen März hatten die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zu parallelen Streiks im Flug- und Bahnverkehr aufgerufen. Der "Großstreiktag" legte bundesweit den Verkehr lahm. In Frankfurt mussten mehr als 1.000 Flüge gestrichen werden.

Verdi ruft Beschäftigte im Nahverkehr am Freitag zu Streik auf Fahrgäste in Hessen müssen sich auf Verzögerungen und Ausfälle einstellen: Die Gewerkschaft Verdi hat einen Streik im Nahverkehr angekündigt. In Frankfurt werden wohl U-Bahnen und Straßenbahnen stillstehen. Zum Artikel