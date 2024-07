Externer Inhalt

An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) . Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters.

An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) . Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen

Grundsätzlich sind die Gründe für den Mangel an Frauen in den Chefetagen vielfältig: Genannt werden in Untersuchungen immer wieder die fehlende Vereinbarkeit mit einem Familienleben, schlechtere Netzwerke und die weniger selbstbewusste Selbstvermarktung oder zu wenig gezielte Förderung weiblicher Nachwuchskräfte.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) lässt seit 1993 jährlich Betriebe im Rahmen des IAB-Betriebspanels durch das Marktforschungsinstitut Kantar befragen. Für 2022 ergab diese Befragung , dass sich familienbedingte Erwerbsunterbrechungen, also etwa Mutterschutz und Elternzeit, oder längerfristige Teilzeitarbeit in der Regel "nicht nur negativ auf die Lohnentwicklung, sondern auch auf Aufstiegschancen innerhalb der Betriebe" auswirkt.

An der Kompetenz sollte es jedenfalls nicht liegen, dass die männlichen Chefs in der Überzahl sind. Wie aus dem Zensus auch hervorgeht, sind die weiblichen Führungskräfte ähnlich gut qualifiziert und haben sogar etwas häufiger einen Studienabschluss als ihre männlichen Kollegen.

Externer Inhalt

Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Vielen Unternehmen sind diese Problem bewusst. So kündigte die Deutsche Bahn gerade an, ihren Frauenanteil in Führungspositionen bis 2035 auf 40 Prozent steigern zu wollen. Das Ziel von 30 Prozent habe man bereits erreicht.

Und die Frauenquote?

Auch die Politik versucht, gegenzusteuern. Im Jahr 2015 war ein Gesetz in Kraft getreten, das den Anteil von Frauen in den Vorständen und Aufsichtsräten deutscher Unternehmen steigern soll. So sind bundesweit mehr als 2.000 Firmen verpflichtet, eine Zielvorgabe für den Frauenanteil in Vorständen und im obersten Management festzulegen. Diese darf allerdings auch "0 Prozent" lauten.

Der Anteil von Frauen in den Chefetagen deutscher börsennotierter Unternehmen ist laut einer kürzlich veröffentlichten Studie seitdem auf den höchsten Wert gestiegen, der je erreicht wurde. 37,3 Prozent der Führungskräfte in diesen Unternehmen seien Frauen, berichtete die Initiative Frauen in Aufsichtsräte (Fidar) vergangenen Montag.

Grund für den Anstieg sei vor allem die 2015 eingeführte Quote von 30 Prozent Frauen in Aufsichtsräten, die den Angaben nach 104 der 180 Unternehmen betreffen. Hinzu komme das seit August 2022 geltende Mindestbeteiligungsgebot. Es sieht vor, dass börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen mit mehr als drei Vorstandsmitgliedern ihre Vorstände bei Neubesetzungen mit mindestens einer Frau und einem Mann besetzen müssen.