Fresenius in Bad Homburg steigt aus Klinikmarkt

Der Krankenhausbetreiber und Medikamentenanbieter Fresenius in Bad Homburg beginnt im Zuge seines Konzernumbaus mit dem Verkauf erster Geschäfte.

Der Konzern veräußert in Peru seinen Anteil von 70% am Betreiber des Krankenhauses Clinica Ricardo. Käufer sind bisherige Gesellschafter und lokale Investoren, wie Fresenius am Dienstag mitteilte. Angaben zum Verkaufspreis gab es nicht.