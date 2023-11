Fresenius in Bad Homburg verkauft Eugin-Gruppe

Der Fresenius-Konzern in Bad Homburg will die auf Kinderwunschkliniken spezialisierte Eugin-Gruppe an ein Konsortium rund um den Finanzinvestor KKR verkaufen.

Bis zu 500 Millionen Euro inklusive Meilensteinzahlungen will der Konzern dafür einnehmen, wie er am Mittwoch mitteilte. Der Deal soll im ersten Quartal 2024 abgeschlossen werden.