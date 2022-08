Die Stimmung in Gastronomie und Hotellerie in und um Kassel ist trotz der für die documenta zufriedenstellenden Besucherzahlen verhalten.

"Während die Gastronomie kaum spürbare Effekte verzeichnet, zog die Buchungsnachfrage in den Hotels etwas an, bleibt jedoch hinter den Erwartungen zurück", hieß es vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Nord- und Osthessen am Montag. Die documenta helfe den Betrieben über das Sommerloch hinweg, allerdings sei das Aufkommen internationaler Gäste wegen der aktuellen Krisen geringer.